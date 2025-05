Il bilancio positivo dei ponti primaverili per l’incoming italiano non lascia indifferente il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che esprime tutta la sua soddisfazione per “l’afflusso straordinario di visitatori in Italia, dalle città d’arte alle terme, dal mare alla montagna, passando per i borghi”.

Un fenomeno che, aggiunge, testimonia l’attrattività del nostro patrimonio “e conferma che il turismo in Italia è in salute, rappresentando un pilastro fondamentale della nostra economia. Si conferma quindi la grande voglia d’Italia che c’è nel mondo”.

Una volta assodato che i periodi di festa e i ponti sono fondamentali per il loro contributo di crescita al comparto, occorre ora lavorare per rendere questa crescita strutturale garantendo la sostenibilità del turismo e la destagionalizzazione “e favorendo - aggiunge il ministro -, come già stiamo facendo, la distribuzione dei flussi nel tempo”.

Questi temi saranno al centro anche del dibattito dell’evento mondiale dedicato al comparto che si svolgerà a Roma dal 28 al 30 settembre (Wttc Global Summit). “Questo incontro - sottolinea Santanchè - rappresenta un’opportunità unica per promuovere il nostro settore a livello globale e per rafforzare la nostra posizione di leader nel panorama turistico internazionale”.