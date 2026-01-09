Terme di Montepulciano al centro di un nuovo progetto a 5 stelle

Il 2025 segna una svolta per Montepulciano con il cambio di proprietà delle terme di Sant’Albino, attive dal 1966 grazie alle acque sulfuree e salsobromoiodiche. Come riporta il quotidiano La Nazione, a luglio si è conclusa la vendita dello storico sito: una società costituita da Andrea Chiappini, fondatore di IVH Group, e dall’architetto Francesco d’Amico, imprenditore nel settore turistico-ricettivo, ha acquisito sia l’immobile sia l’attività termale. L’intervento punta non solo a ristrutturare il sito verso un’offerta a 5 stelle, ma porterà a una profonda riqualificazione dell’intera proposta turistica dell’area.

I nuovi proprietari dichiarano di voler andare oltre il semplice restyling, con l’obiettivo di trasformare le terme in una destinazione cinque stelle rivolta a un pubblico internazionale attento al benessere autentico e alla qualità dell’esperienza. Il progetto prevede anche la realizzazione di un hotel di lusso: un nuovo complesso di circa 4mila metri quadrati che si affiancherà agli attuali 7.800, per un resort da 70–75 camere di ampia metratura, tra 30 e 35 metri quadrati e fino a 45–55 metri quadrati per le suite. Tra le dotazioni è prevista anche una piscina di grandi dimensioni, 30 metri per lato. L’investimento complessivo supererebbe i 16 milioni di euro, con apertura stimata nel 2027.

“Vogliamo creare un luogo in cui l’ospitalità sia prima di tutto cura e il soggiorno diventi un percorso di rigenerazione”, hanno dichiarato a La Nazione Chiappini e d’Amico, sottolineando una visione basata sull’equilibrio e su un turismo di qualità.