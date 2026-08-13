La prima figlia si chiama Villa Dorothéa, sta a Lisbona e sembra un piccolo villaggio. Quelle che verranno, come tutte le figlie un po’ si assomiglieranno, ma avranno caratteristiche diverse senza perdere la filosofia di famiglia, quella di garantire intimità, autenticità e contatto umano.

Racconta così Jacob Perez Toledano l’avventura appena iniziata di Tradition Signature, una collezione di strutture che vuole valorizzare, nell’ospitalità, la connessione umana, prima di tutto. E che vuole creare per i suoi ospiti un discorso che continua, con accenti e lingue diverse, in tutte le sue strutture.

“La mia visione per Tradition Signature – racconta Toledano a TTG Luxury - è quella di creare una collezione di esperienze distinte, ognuna profondamente legata alla propria destinazione, pur condividendo la stessa filosofia. Geograficamente, vogliamo rimanere in un raggio relativamente ristretto, idealmente con una o due ore di volo tra le nostre proprietà. L'idea è di permettere ai nostri ospiti di passare naturalmente da un'esperienza Tradition Signature all'altra: un ospite potrebbe trascorrere tre giorni con noi a Lisbona, lasciare lì parte del bagaglio, prendere un breve volo per Marrakech o Porto per un'esperienza completamente diversa, e poi tornare. In futuro, vorremmo creare viaggi che combinino due o tre destinazioni nella stessa settimana, ognuna con la propria identità, ma con lo stesso spirito Tradition Signature”.

Uno spirito che ben si esplicita nella prima creatura della collezione, Villa Dorothéa. “Vogliamo valorizzare la connessione umana – spiega Toledano. Per cui ascoltiamo i nostri ospiti e creiamo un'atmosfera che ispiri empatia e promuova l'inclusione, privilegiando l'interazione umana rispetto alla tecnologia. Questo va oltre il rapporto tra il team interno e i nostri ospiti, e si estende alla creazione di legami tra residenti, membri dello staff e ospiti stessi: vogliamo che i nostri ospiti incontrino viaggiatori con interessi simili e persone del posto, e che scoprano Lisbona attraverso chi ci vive davvero. Per me, questo è il vero significato di “viaggiare sul serio”: immergersi in una città anziché limitarsi ad attraversarla, viverne i monumenti e le peculiarità, incontrare la sua gente, comprenderne la cultura e percepirne la vita autentica. Oggi, i centri città affollati e milioni di visitatori che vedono tutti la stessa immagine da cartolina di un luogo non suscitano più emozioni. Vogliamo offrire qualcosa di più autentico, più personale e più umano”.

Sul come fare, Toledano non ha grandi dubbi: “È quasi impossibile ricreare la stessa atmosfera, le stesse emozioni e la stessa intimità di una struttura boutique come Villa Dorothéa in un grande hotel: le dimensioni e la configurazione degli spazi spesso fanno sì che ognuno rimanga naturalmente nella propria bolla – spiega -. Creare un ambiente che incoraggi genuinamente la connessione umana è, di per sé, parte del segreto. Con Villa Dorothéa, abbiamo avuto la fortuna di ereditare un luogo che già racchiudeva questo spirito tra le sue mura. La disposizione era stata pensata per permettere alle persone di incontrarsi e connettersi: più di un secolo fa, i pescatori e le loro famiglie si riunivano qui la sera, condividendo pasti e momenti insieme. In un certo senso, stiamo semplicemente riportando in vita quello spirito originario, ripristinando un luogo dove le persone si incontrano di nuovo in modo naturale”.

E gli hotel che verranno? Saranno copie di Villa Dorothéa o sorelle? “Non vogliamo replicare Villa Dorothéa, vogliamo replicarne l'emozione – risponde Toledano -. Ogni proprietà Tradition Signature nascerà dal luogo stesso: dalla sua storia, dalla sua architettura e dalla sua anima. Villa Dorothéa trasmette naturalmente l'atmosfera di un piccolo villaggio, perché un tempo lo era. A Porto, Porta de Gaia è completamente diversa. Occupa un ex magazzino di vino Porto, storicamente situato all'ingresso della città per il commercio di esportazione. Le sue mura originali conferiscono alla proprietà il suo carattere, e vogliamo che quella storia rimanga qualcosa che si possa effettivamente percepire. A Marrakech, stiamo prendendo una direzione ancora diversa, riportando in vita lo spirito di un villaggio berbero, non come tema decorativo, ma come esperienza vissuta, con artigiani locali che producono olio di argan, cuociono il pane e preservano i mestieri tradizionali in loco, come si faceva un tempo. Quindi, non c'è una formula architettonica che intendiamo riprodurre. Ciò che accomuna le nostre proprietà è qualcosa di meno tangibile: intimità, autenticità, contatto umano e un autentico senso del luogo. Questo, per me, è il DNA di Tradition Signature”.