Vista Ostuni entra in Virtuoso e accelera sul mercato luxury

Vista Ostuni entra in Virtuoso e rafforza la presenza internazionale nel luxury. Il cinque stelle della famiglia Passera accede al network che riunisce 1.200 agenzie, oltre 20mila travel advisor in 58 Paesi e 2.800 partner, capaci di generare 35 miliardi di dollari di vendite annue.

L’adesione apre canali commerciali e di marketing, relazioni con le maggiori agenzie leisure ed eventi. “È un traguardo importante e il riconoscimento del nostro impegno per un’ospitalità personalizzata” afferma la general manager Cristina Zucchi. Ricavato dall’ex Manifattura Tabacchi del XIV secolo, l’hotel conta 28 camere e suite, tre piscine, spa, ristorante, due bar e rooftop panoramico.

L’offerta comprende itinerari enogastronomici, laboratori artigianali, escursioni in e-bike e programmi wellness, valorizzando Ostuni, gli ulivi monumentali e la cultura pugliese.