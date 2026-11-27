Un nuovo campo per Wilderness. A giugno 2027 aprirà in Namibia Wilderness Etosha, situato nella concessione privata di Hobatere, al confine occidentale dell’Etosha National Park. Il campo si trova all’interno di un ‘ponte naturale’, un’estensione di circa 55.000 km quadrati che unisce 14 aree di conservazione gestite dalle comunità locali e collega due delle zone selvagge più ricche di biodiversità della Namibia. Il corridoio faunistico frequentato principalmente dagli elefanti collega l’Etosha alla Skeleton Coast.

“È un paesaggio in cui gli elefanti scalano le montagne alla ricerca degli alberi di cui hanno bisogno – spiega Alex Henderson, managing director di Wilderness Namibia -. Qui, l’attenzione si sposta dall’abbondanza di avvistamenti a una scoperta più profonda: imparare a leggere il territorio e comprendere come la vita si adatti e sopravviva ai margini della savana arida”.

Wilderness Etosha comprende otto suite dotate di aria condizionata e ampie pareti vetrate. Al centro, un ristorante al chiuso, un salone aperto sui lati e un bar creano uno spazio luminoso e arioso, mentre una terrazza panoramica, situata a 60–65 metri da una pozza d'acqua, rappresenta il punto ideale per osservare la fauna selvatica che giunge ad abbeverarsi. Un boma e una piscina incastonata tra le rocce costituiscono il cuore della vita nel campo; sono inoltre disponibili trattamenti spa direttamente in camera per gli ospiti che desiderano rilassarsi tra un'attività e l'altra.

Oltre ai classici safari in veicolo, qui le giornate scorrono con un ritmo più pacato, alternando escursioni a piedi e in auto, con itinerari personalizzati in base agli interessi degli ospiti. Grazie a diritti di transito esclusivi all'interno della concessione privata e ad accessi riservati, è possibile raggiungere luoghi e punti di osservazione unici. La concessione può essere esplorata a piedi, in veicolo o da un osservatorio interrato privato, pensato per svelare il volto più riservato di questo. Gli ospiti avranno inoltre un accesso privilegiato al Parco Nazionale di Etosha, che include l’uso esclusivo di un secondo osservatorio, denominato “Miernes”, situato presso una pozza d’acqua privata: un angolo del parco più tranquillo e selvaggio, lontano dalle zone più frequentate.

“Wilderness Etosha invita gli ospiti a esplorare un paesaggio ancora tutto da comprendere: un crocevia nascosto di vita e movimento, dove la scienza e la natura selvaggia convergono per svelare uno degli ecosistemi meno conosciuti della Namibia – conclude Henderson -. Gli altopiani del Kunene rimangono una delle zone più selvagge della Namibia, una delle destinazioni più remote, un contesto che pochi viaggiatori hanno l’occasione di vedere. Incontrare uno dei suoi riservati elefanti di montagna è molto più di un semplice avvistamento da safari: è uno sguardo su una delle storie di conservazione più straordinarie dell’Africa”.