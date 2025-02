Arriva TTG Day 2025,‘Il tempo del pensiero folle’Il programma e gli speaker

“Il tempo del pensiero folle - Una giornata fra razionalità e irrazionalità per veri innovatori d’impresa”. È il tema della seconda edizione di TTG Day, l’appuntamento organizzato da TTG Travel Experience e InOut| The Hospitality Community che si terrà a Milano il 26 febbraio all’Auditorium San Fedele, uno spazio polivalente a pochi passi dal Duomo e dal Teatro alla Scala.

Come già nella prima edizione, sarà una giornata di lavori fuori dagli schemi - con momenti ispirazionali a cura di esperti extrasettore e occasioni di riflessione e di confronto tra i principali attori del turismo e dell’ospitalità -, un evento a numero chiuso che anticipa la stagione estiva e fa da ponte al grande appuntamento di ottobre, a Rimini, con TTG Travel Experience, principale fiera italiana b2b dedicata al turismo internazionale e nazionale, e InOut| The Hospitality Community, fiera con focus su beni e servizi per il settore dell’ospitalità indoor e outdoor.

A spiegare il tema della giornata Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG. “La follia - puntualizza - è sinonimo di coraggio. È la capacità di osare e di spingersi oltre l’ordinario, col rischio talvolta di sbagliare ma anche col vantaggio di aprirsi alla possibilità di creare strategie e modelli di business realmente inusuali e, dunque, strategici sul fronte della competizione e dell’identità di brand. Questa stessa giornata, che esula dal format di manifestazione a cui tradizionalmente è legato il nome di TTG, vuole a proprio modo essere anche questo: uno spazio in cui liberare il pensiero per immaginare una nuova etica d’impresa e anche nuovi possibili bilanciamenti fra razionalità e irrazionalità”.

Un percorso articolato, accompagnato da esperti delle discipline più diverse.

Il programma dell’evento

Dopo i saluti di benvenuto di Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, i lavori si aprono con un intervento di Vito Mancuso sul tema della “Follia creativa, tra coraggio e paura”. Il teologo ed editorialista, noto volto televisivo, rifletterà sull’importanza sempre maggiore di elaborare un pensiero creativo potentemente umano, a supporto dell’imprenditoria contemporanea e futura, cui spetta la responsabilità di costruire intrecci virtuosi tra meccaniche cognitive umane e artificiali.

Il secondo intervento della mattinata vedrà come protagonista il giornalista e consulente in comunicazione Stefano Ferri, che parlerà di come e quanto un pensiero vincolato agli stereotipi soffochi o limiti l’originalità di prodotti e strategie.

Cogliendo gli spunti offerti dai due interventi, il primo talk della giornata sarà incentrato su tre case histories del mondo dell’hospitality, nate sulla scia del pensiero folle declinato sull’empatia profonda con l’ospite, sull’arte e sulla funzione trasformativa dell’esperienza.

A intervenire saranno Michil Costa, managing director & owner degli hotel La Perla di Corvara, Berghotel Ladinia e Posta Marcucci, Filippo Ribacchi, presidente di BZAR hotels e Alessandro Riva, curatore dell’arte dell’hotel Galleria Vik Milano.

L’ineludibile tema dell’AI sarà affidato a Barbara Valentini, consulente HR ed esperta di trasformazione digitale nonché founder della startup HR Intelligence. ‘Intelligenza Artificiale: follia o genio?’ è il titolo del suo intervento: una riflessione su come attrezzarsi per un uso realmente consapevole dell’AI, attraverso la formazione sul tema, l’utilizzo di appropriati modelli gestionali e una progettazione multidisciplinare.

Dopo il light lunch di networking delle 13, la seconda sessione aprirà con un focus sul segmento Lusso, a cura di Claudia D’Arpizio, senior partner e responsabile globale moda-lusso di Bain & Company, che illustrerà dati, analisi e prospettive del monitor Bain-Altagamma sul mercato mondiale uplevel.

Un tema ripreso dai tre rappresentanti del mondo dell’alto di gamma, che si confronteranno sui nuovi trend della domanda e dell’offerta. A intervenire saranno Davide Bertilaccio, ceo di Villa d’Este Hotels, Luigi Caterino, founder & ceo di The Longevity Suite e Simone Giorgi, general manager del Park Hyatt Milano.

Dati di tendenza sul travel in generale arriveranno anche dal TTG Monitor 2025 frutto dell’analisi dei comportamenti e delle abitudini di consumo dei viaggiatori italiani e stranieri elaborata da TTG sulla base della survey annuale somministrata al proprio contingente buyer estero e italiano.

Per un commento sul quadro di settore e sulle prospettive della summer 2025, saliranno sul palco Pier Ezhaya, presidente Astoi Confindustria e Franco Gattinoni, presidente Fto.

In conclusione di giornata l’intervento del ministro del Turismo, cui seguiranno i saluti di Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG.

L’inizio e la fine dei lavori saranno affidati a Kety Fusco, musicista presente sui palchi internazionali, con una performance mixata tra arpa classica ed elettronica: la rappresentazione plastica di come, liberandosi dagli schemi e con un pizzico di follia, ci sia sempre modo e speranza di suonare una nuova musica.

Appuntamento, dunque, a Milano il 26 febbraio all’Auditorium San Fedele.