IEG premiata tra le imprese sostenibili del Mice

Nel corso della propria convention appena conclusasi a Trieste Federcongressi & eventi, l’associazione della meeting industry italiana, ha assegnato a Italian Exhibition Group il Premio Impresa Sostenibile nel Mice, riconoscimento ideato per premiare le realtà che stanno tracciando il futuro attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

Il Premio Impresa Sostenibile nel Mice è rivolto alle aziende socie che hanno intrapreso un percorso concreto e strutturato verso la sostenibilità, integrandola nella propria strategia e nel proprio posizionamento competitivo. Il riconoscimento valorizza le organizzazioni che, attraverso azioni misurabili attestate da almeno due certificazioni, promuovono un modello di sviluppo più consapevole dal punto di vista ambientale, sociale e organizzativo.