Manca poco al traguardo. Migliaia di voti sono arrivati alla redazione, ma la corsa è ancora aperta! Domenica 28 settembre si chiudono le votazioni per eleggere il Personaggio dell’anno, ovvero la TTG Star 2025, che sarà annunciata al TTG Travel Experience a Rimini.

Tutti i lettori e lettrici possono votare partecipando al sondaggio a questo link .

Sono 8 i candidati selezionati dalla redazione e dal direttore di TTG Italia.

Queste le nomination in ordine alfabetico:

Adriano Apicella, Amministratore delegato di Welcome Travel Group

Verónica de Íscar Alonso, Chief B2B Sales Officer di Civitatis

Maria Paola De Rosa, Head of Trade Sales di Trenitalia (candidata dalla TTG Star 2024, Emiliana Limosani)

Flavio Ghiringhelli, Vice President Passenger Sales - Regional Clusters for South & Central Europe di Emirates

Giulia Nuzzaci, Luxury Travel Designer di ACI blueteam

Aljoša Ota, Director for Italy market dello Slovenian Tourist Board

Roberto Pasqua di Bisceglie, Ceo di BluFennec

Domenico Pellegrino, Ceo di Bluvacanze

La premiazione avverrà giovedì 9 ottobre sul palco della Global Village Arena alle ore 17, durate TTG Travel Experience 2025.