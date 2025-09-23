Ancora qualche giorno per votare ed eleggere il Personaggio dell’anno, ovvero la TTG Star 2025, che sarà annunciata al TTG Travel Experience a Rimini.
Tutti i lettori e lettrici possono votare partecipando al sondaggio a questo link (fino a domenica 28 settembre)
Sono 8 i candidati selezionati dalla redazione e dal direttore di TTG Italia. Queste le nomination in ordine alfabetico:
Adriano Apicella, Amministratore delegato di Welcome Travel Group
Verónica de Íscar Alonso, Chief B2B Sales Officer di Civitatis
Maria Paola De Rosa, Head of Trade Sales di Trenitalia (candidata dalla TTG Star 2024, Emiliana Limosani)
Flavio Ghiringhelli, Vice President Passenger Sales - Regional Clusters for South & Central Europe di Emirates
Giulia Nuzzaci, Luxury Travel Designer di ACI blueteam
Aljoša Ota, Director for Italy market dello Slovenian Tourist Board
Roberto Pasqua di Bisceglie, Ceo di BluFennec
Domenico Pellegrino, Ceo di Bluvacanze
La premiazione avverrà giovedì 9 ottobre sul palco della Global Village Arena alle ore 17, durate TTG Travel Experience 2025.