Air Europa: ordine ad Airbus per 40 A350-900

Sarà una completa rivoluzione quella della flotta a lungo raggio di Air Europa. La compagnia ha infatti ufficializzato l’ordine per 40 A350-900 con i quali si procederà al rinnovamento ma anche all’espansione della flotta long haul.

Il A350-900 “permetterà di continuare a offrire la migliore proposta di servizio a bordo, specialmente sulle rotte con l'America Latina, che costituiscono la parte più distintiva dell’offerta di Air Europa”, ha spiegato la compagnia aerea a Hosteltur.

L'A350 è progettato per coprire distanze fino a 9.700 miglia nautiche o 18.000 chilometri senza scali. I suoi motori di ultima generazione Rolls-Royce e l'uso di materiali leggeri offrono il vantaggio di ridurre del 25% il consumo di carburante, così come i costi operativi e le emissioni di anidride carbonica.