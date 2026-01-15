TTG Italia
Anche l’Italia sarà protagonista del potenziamento estivo del network di Air Europa. La compagnia punta a crescere su diverse direttrici e, per quanto riguarda il Vecchio Continente, verranno aumentate le frequenze su Roma e Milano da Madrid con il terzo volo giornaliero a partire dal primo giugno. La Penisola si conferma così mercato chiave per il vettore.

Secondo quanto riportato da Preferente, inoltre, l'espansione dell'attività su corto e medio raggio si completerà con la prossima inaugurazione della rotta per Ginevra, prevista anch'essa per giugno, e con il rafforzamento delle operazioni in Africa. Durante l'estate riprenderanno i voli per Marrakech e Tunisi e si aggiungerà Tangeri per la prima volta. Sempre in Africa arriverà inoltre la novità del volo su Johannesburg, con tre frequenze settimanali.

Infine doppia novità anche sui collegamenti interni alla Spagna, con l’introduzione nel network di Siviglia e Oviedo: entrambe le rotte avranno una doppia frequenza giornaliera e resteranno attive per tutto l’anno.

