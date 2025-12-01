Airbus: i software difettosi degli A320 sono stati sostituiti

Questa mattina Airbus ha comunicato la sostituzione o l’aggiornamento di tutti i software difettosi dopo aver messo a terra, nel weekend, quasi 6mila A320 in tutto il mondo. Quella che poteva essere una nuova tegola per il trasporto aereo è iniziata sabato pomeriggio, quando il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzavano un componente software installato sui nuovi A320, di “interrompere immediatamente i voli” in seguito all’individuazione di un guasto tecnico.

Il problema era emerso a seguito di un incidente avvenuto il 30 ottobre scorso su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. Secondo i tecnici, il software di controllo degli aeromobili del tipo A320 avrebbe potuto danneggiarsi a causa di un’intensa attività di radiazioni solari e generare improvvise e pericolose picchiate, come nel caso JetBlue. A essere interessata dalla sostituzione e aggiornamento è stata metà della flotta del gigante europeo, circa 6mila aerei. Nel fine settimana sono state decine le compagnie che hanno annunciato ritardi o cancellazioni. Anche l’aereo che sta accompagnando il Papa nella sua visita in Turchia è stato bloccato ad Ankara.