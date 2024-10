Cercasi ancillary revenue disperatamente. E non importa di quali entità, l’importante è provarci e vedere come risponde il mercato. Sembra una risposta diretta a Michael O’Leary, ceo di Ryanair, la novità introdotta sul mercato dalla madre di tutte le compagnie low cost, vale a dire Southwest Airlines. Il manager del vettore irlandese pochi giorni fa aveva infatti detto in un’intervista che non vedeva novità nel prossimo futuro sulle entrate ancillari, che hanno fatto la fortuna delle compagnie no frills.

Detto, fatto, ecco che l’americana Southwest ha piazzato la ‘zampata’ con una new entry all’apparenza quasi banale, per aerolinee abituate a vendere di tutto e a inserirsi in qualsiasi segmento del mercato turistico: ora venderà anche le crociere.

Lo farà, riporta Travelweekly, con un sito dedicato collegato al portale della compagnia grazie all’accordo con la World Travel Holdings, che fornirà i contenuti del segmento cruising. I vantaggi per i clienti del vettore? Punti premio per il programma di fidelizzazione per ogni dollaro speso (doppi fino alla fine di ottobre).