Lieve rallentamento nella crescita del traffico passeggeri negli aeroporti italiani a maggio. L’aumento del 5,4%, pari a oltre 21 milioni di pax, è infatti inferiore alla media del 2025, che ora si attesta al +7%, con un totale di 84,1 milioni di passeggeri transitati dagli scali nazionali.

Nel mese in considerazione spicca in particolare uno dei pochi dati negativi a livello nazionale, secondo i dati Assaeroporti, ovvero quello di Bergamo, terzo scalo italiano in termini di traffico, che ha fatto registrare un -0,8 per cento a fronte di crescite generalizzate in tutti i principali aeroporti del Paese.

Sul totale progressivo del 2025 da gennaio a fine maggio prosegue invece il pieno recupero dei due hub di riferimento, con Malpensa che cresce di quasi 12 punti percentuali e Fiumicino di 7. In generale si conferma comunque il trend che dovrebbe portare il Paese sopra i 220 milioni di passeggeri annui.