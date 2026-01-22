Baobab aggiunge un charter diretto Cuneo-Sharm per l’estate

Ci sarà anche un charter diretto tra l’aeroporto Levaldigi di Cuneo e Sharm el Sheikh nella programmazione estiva di Baobab. Il tour operator propone un pacchetto comprensivo non solo di volo e soggiorno, ma anche della sosta presso l’Aeroporto di Cuneo a una speciale tariffa convenzionata.

“Vogliamo che il viaggio inizi sulla soglia di casa - spiega Alessandro Gandola, direttore della Business Unit BaoBab -. La scelta di Cuneo non è casuale: è una risposta concreta alla richiesta di esclusività e semplicità dei nostri clienti. Non offriamo solo un volo, ma un’esperienza integrata che valorizza il territorio e premia chi sceglie la qualità Baobab”.

Sono in programma attività promozionali sul territorio, finalizzate a far conoscere questa opportunità e la gamma di prodotti offerti da Baobab sulla destinazione, coinvolgendo anche le agenzie di viaggi attraverso un contest dedicato a premiare l’Agenzia Top Seller. “Siamo entusiasti della collaborazione con Baobab, che aggiunge una nuova destinazione al nostro network” aggiunge Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport. “L’Egitto si preannuncia tra le mete più dinamiche del 2026 e Sharm el Sheikh è una località molto amata. Siamo convinti che la qualità e la convenienza del prodotto offerto, unite alla comodità di partire a due passi da casa, rappresentino la chiave vincente per il successo di questo collegamento.