Civitatis: Napoli è stata la meta più visitata del ponte del 25 aprile

Civitatis, azienda che lavora nel settore delle visite guidate e delle escursioni in italiano in tutto il mondo, ha annunciato la classifica delle città più richieste in occasione del ponte del 25 aprile.

Il primo dato che emerge riguarda la scelta delle mete nazionali, che ha conquistato il 19,36% dei viaggiatori, mentre oltre l’80% ha scelto di andare oltre confine. Tra le mete estere più gettonate Spagna, Portogallo, Francia e Polonia.

Ma la classifica delle mete è comunque dominata da due città italiane, ovvero Napoli, al primo posto, e Roma al secondo. Al terzo posto compare Lisbona.

Per Napoli si tratta di una conferma dei dati sul ponte dello scorso anno, quando invece il podio era completato da Barcellona e Budapest.

“Le attività più gettonate dagli italiani - si legge nella nota di Civitatis - sono state una combinazione di visite guidate e tour, evidenziando il desiderio di esplorare a fondo le destinazioni scelte. A Napoli, le attività più prenotate sono state il tour gratuito del centro storico, la visita alla Napoli sotterranea e il tour di Spaccanapoli e Cristo Velato. A Roma, i visitatori hanno optato per il tour del Colosseo, dei Fori e del Palatino, la visita guidata del Vaticano e il tour gratuito di Roma. A Barcellona, la visita guidata a Park Güell, l’ingresso a Casa Batlló e il tour di Barcellona sono state le attività più richieste dagli italiani”.