Civitatis stringe con le agenzie, partnership con il network Si Travel

Continua la corsa di Civitatis. L’operatore incoming ha stretto una nuova partnership con il network di agenzie Si Travel.

Un’intesa che consentirà alle 81 agenzie della rete di accedere a un vasto assortimento di esperienze selezionate in più di 160 Paesi, quali tour guidati nei musei, escursioni in barca, voli panoramici in elicottero, esperienze culinarie e servizi di trasporto.

“Sono lieto di annunciare che le 81 agenzie di Si Travel potranno arricchire i viaggi dei loro clienti con più di 90.000 proposte in tutto il mondo - commenta in una nota Alex Mazzola, head of b2b Travel Agencies di Civitatis -: potranno utilizzare il nostro prodotto sia per organizzare un viaggio tailor made, ma anche per arricchire un viaggio di un tour organizzato garantendo un tocco di particolarità e unicità a ciascun viaggio”.

Nello scorso mese di gennaio Si Travel e Travelbuy hanno dato vita a Travel Pro Network, nel quale sono confluite - attualmente solamente commercialmente - tutte le adv a marchio Si Travel Network, Pinguino Viaggi e Travelbuy (quest’ultimo lavora con Civitatis già dal 2020).