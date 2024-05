Qatar Airways partner della MotoGp

Dopo la sponsorizzazione del Gran Premio, Qatar Airways annuncia la sua partnership triennale come Official Airline Partner e Qatar Airways Cargo come Official Cargo Airline Partner della MotoGP.

Il vettore, come si legge in una nota, fornirà il trasporto aereo delle attrezzature da gara e delle moto per tutte le gare del MotoGP nel mondo.

“Il Qatar continua a dimostrare il suo impegno come hub in prima linea per gli sport motoristici, e la nostra nuova partnership con la MotoGP rappresenta un ulteriore passo avanti - commenta l’amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways Badr Mohammed Al-Meer . Il Qatar Airways Grand Prix del Qatar ha aperto la nuova stagione dando il benvenuto a questa partnership unica che unisce i mondi dell’aviazione e degli sport motoristici. I network globali di Qatar Airways e Qatar Airways Cargo saranno il mezzo perfetto per consentire agli appassionati di entrare in contatto con i loro team di gara preferiti e rendere le prossime stagioni davvero uniche”.