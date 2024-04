Sporting Vacanze e Sun Siyam Resorts: le Maldive in scena a Napoli

Sporting Vacanze, in collaborazione con il gruppo alberghiero Sun Siyam Resorts, Qatar Airways e Qatar Tourism, spinge l’acceleratore sulle Maldive. In una serata dedicata alle agenzie di viaggi campane, il t.o. ha messo a fuoco i plus dell’offerta.

“La presenza delle principali e tra le più importanti agenzie di viaggi dell’area è frutto dei contatti dei nostri responsabili sviluppo Sud Italia appena entrati in azienda, Roberto Pagnotta e Marco Rottino. Il Sud Italia è per Sporting Vacanze molto importante per la destinazione Maldive, non soltanto per il periodo di alta stagione, ma per i viaggi di nozze, per esempio. Inoltre, stiamo cercando di sfatare il luogo comune che le Maldive siano una destinazione prettamente invernale, perché anche d’estate rappresentano un’ottima soluzione, e con il vantaggio di costi più abbordabili. Inoltre con la formula all inclusive che Sun Siyam Resorts offre, le Maldive diventano un prodotto interessante anche per il target famiglia. Sun Siyam Resorts è il gruppo che vendiamo di più dopo le nostre esclusive ed è un partner consolidato e professionale che ci ha consentito di ritagliarci uno share di mercato importante per l’area: all’incirca portiamo alle Maldive 6mila passeggeri l’anno. Per quanto riguarda Qatar Airways, lo stopover a Doha è diventato quasi un must per chi poi prosegue o rientra dalle Maldive, grazie alle tante frequenze proposte dalla compagnia. Non a caso proponiamo spesso combinati di viaggio tra Maldive e Qatar” spiega Andrea Vannucci, general manager del t.o.

“La collaborazione con Sporting Vacanze è iniziata diversi anni fa e per Sun Siyam Resorts l’operatore si conferma come un alleato prezioso su mercati del Centro e del Sud Italia, che il gruppo alberghiero considera fondamentali per la sua crescita ed espansione. I nostri resort alle Maldive sono adatti a target molto diversi tra loro. Per esempio, al Sun Siyam Iru Fushi e al Sun Siyam Olhuveli, i ragazzi fino a 15 anni non compiuti soggiornano gratuitamente in camera con i genitori, mentre negli altri resort non pagano fino ai 12 anni non compiuti. Questa e altre caratteristiche dei resort, che offrono attività e intrattenimento per tutte le età, li rendono particolarmente interessanti anche per le vacanze estive” commenta Patrizia di Patrizio, rappresentante in Italia di Sun Siyam Resorts.

“Ringraziamo Sporting Vacanze per averci dato la possibilità di partecipare a questo importante evento in collaborazione con Qatar Tourism e con il gruppo maldiviano Sun Siyam Resorts. Quello del Sud Italia è un mercato importante per Qatar Airways e siamo lieti di aver avuto la possibilità di raccontare agli operatori del settore le meraviglie del Qatar e di ribadire i servizi di top hospitality che ci caratterizzano” chiude Donatella Marcocci senior account manager leisure Qatar Airways.

Qatar Tourism, partner di Sporting Vacanze, ha raccontato come la combinata vincente Maldive+Doha sia un’opportunità per fare vivere ai clienti un viaggio nel viaggio.