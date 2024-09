BizAway chiude un round da 35 milioni di euro. La scaleup tecnologica, specializzata in business travel, incassa un nuovo investimento da parte di Myfair Equity Parterners.

L’iniezione di Mayfair - investitore specializzato in consumi e tecnologia con oltre 2 miliardi di sterline di asset in gestione - permetterà a BizAway di accelerare la crescita nei mercati esistenti e in quelli nuovi. Inoltre, consentirà all’azienda di progettare e implementare nuove IA e data strategy e di sviluppare ulteriori prodotti e servizi a supporto della filiera dei viaggi d’affari, nonché di esplorare potenziali opportunità di fusione e acquisizione.

“Il nostro successo è il risultato della dedizione e competenza del nostro team, grazie al quale siamo riusciti a portare sul mercato il miglior servizio di gestione dei viaggi b2b e sono orgoglioso della nostra incredibile crescita nell’ultimo decennio - commenta in una nota Luca Carlucci, ceo di BizAway -. Abbiamo piani ancor più ambiziosi e siamo entusiasti di collaborare con Mayfair, un team con un impressionante track record di aziende in rapida crescita, per trasformare l’esperienza dei viaggi d’affari”.

Mayfair è stata assistita nella transazione da Clearwater (corporate finance) e gli azionisti di BizAway da Lazard (corporate finance). Azimut Digitech Fund, con l’advisory di FNDX, ha reinvestito nel round.