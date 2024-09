Cresce il business travel ad agosto. Il Business Travel Trend, indice mensile del Gruppo Uvet sui viaggi d’affari, si è attestato a quota 104, segnando un incremento di 8 punti rispetto a luglio. Il valore del mese si conferma superiore alla media annuale.

Le transazioni si attestano a 86 punti, crescendo di 6 punti rispetto a luglio.

L’indice di spesa media è aumentato di un punto sul mese precedente, passando da 120 a 121 (3 punti in meno sul progressivo), sottolineando comunque un quadro di stabilizzazione dei prezzi medi.

I singoli comparti

Puntando la lente sui singoli comparti, i voli hanno registrato un valore di 94 (in crescita di 11 punti rispetto a luglio) e di 77 in transazioni (+6 rispetto a luglio).

Continua la crescita del car rental rispetto a luglio, sia in transazioni (passate da 130 a 163) che in travel value (passate da 144 a 185).

Il settore dell’hospitality ha registrato un dato di 90 punti in transazioni (95 a luglio) e 110 in valore in linea con il progressivo anno, ma in leggera flessione rispetto al mese precedente.

La parte rail (65 in transazioni, 71 in travel value) è in linea con il mese precedente, ma registra una leggera flessione con il progress dell’anno (70 in transazioni e 76 in travel value).

Positivo il dato sui flussi: le trasferte domestiche hanno raggiunto quota 103, nel resto d’Europa quota 105 e i viaggi intercontinentali quota 104.