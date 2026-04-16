Boscolo inaugura i roadshow per adv con Wwf Travel

È partita da Torino la nuova serie di roadshow “Alla scoperta del mondo”, presentata da Boscolo Tours in collaborazione con Wwf Travel, un ciclo di appuntamenti dedicati alle agenzie di viaggi che si terrà nei musei di scienze naturali di diverse città italiane.

Obiettivo degli eventi è presentare la linea di itinerari naturalistici sviluppata da Boscolo insieme a Wwf Travel, pensati per chi desidera scoprire il mondo in modo rispettoso dell’ambiente, con un focus sull’avvistamento degli animali nel proprio habitat naturale.

Il primo appuntamento, giovedì 9 aprile, è iniziato con la visita al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, con la presentazione di Davide Palumbo, biologo per Wwf Travel, che ha illustrato i nuovi itinerari evidenziando i dettagli e gli aspetti naturalistici legati alle destinazioni.

Ogni itinerario prevede infatti la presenza di una guida esperta Wwf Travel, per accompagnare i partecipanti all’osservazione della fauna nel proprio habitat e per offrire approfondimenti. Tra le destinazioni proposte, particolarmente ricche di biodiversità: le isole Galapagos, le Azzorre, la Namibia, l’India, la Norvegia, la foresta primaria in Polonia, fino alle foreste e ai grandi parchi naturali di Africa, Nord e Sud America.