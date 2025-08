Dove vanno gli italiani ad agosto: la fotografia di eDreams

Non rinunciano alle spiagge del Mediterraneo, ma volgono lo sguardo anche alle grandi città europee. Per gli italiani in viaggio ad agosto il mare si conferma la metà più ambita, sebbene cresca l’interesse per i viaggi culturali. Questa è la fotografia che scatta eDreams, sulla base delle prenotazioni dei connazionali per il mese clou della bella stagione.

Da un lato, le classiche isole dell’Europa meridionale, dalle Baleari alle Cicladi, continuano ad attirare i viaggiatori del Belpaese; dall’altro, c’è la voglia di scoprire le grandi città custodi della cultura europea.

La top ten delle destinazioni più prenotate per agosto vede svettare Barcellona, seguita sul podio da Olbia e Ibiza, davanti a Tirana e Catania. Chiudono la lista Parigi, Mykonos, Lampedusa, Thira-Santorini e Amsterdam.

Guardando alle mete con le prenotazioni in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024, domina la classifica Malaga (+75%), seguita da Lisbona (+53%) e Monaco (+50%). Al quarto e quinto posto figurano Sharm el-Sheikh (+50%) e Copenaghen (+43%), davanti a Cagliari (+38%) e Alicante (+34%). Chiudono Chișinău (+26%), Corfù (+24%) e Olbia (+23%).

Gli stranieri

Se gli italiani guardano verso l’estero per le vacanze di agosto, gli stranieri sognano la dolce vita: a fare rotta verso la Penisola sono soprattutto francesi (27%) e spagnoli (24%), seguiti da tedeschi (17%), britannici (5%) e svizzeri (4%).

Le città d’arte si confermano tra le destinazioni più amate, ma c’è anche chi sceglie il Mediterraneo. La top ten degli stranieri vede così sul podio Roma, Milano e Napoli, davanti a Palermo e Venezia, rispettivamente al quarto e quinto piazzamento. La lista continua con Catania, Firenze, Olbia, Bari e Cagliari.