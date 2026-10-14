Gnv apre le vendite per l’estate 2027

Apertura delle vendite per la stagione estiva 2027 di Gnv. La compagnia introduce una nuova struttura tariffaria pensata per rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri.

La nuova struttura commerciale si articola in tre tipologie di tariffa, SuperPromo, Standard e Flexy, che consentono ai passeggeri di scegliere le condizioni più adatte alle proprie esigenze, in funzione del livello di flessibilità desiderato.

La tariffa SuperPromo, la soluzione più conveniente, è pensata per chi ha già definito i propri programmi di viaggio e desidera accedere al prezzo più basso, senza possibilità di modificare o cancellare la prenotazione.

La tariffa Standard rappresenta una soluzione intermedia, che combina convenienza e flessibilità, con un rimborso del 50% in caso di cancellazione fino a 14 giorni prima della partenza e la possibilità di modificare la prenotazione, pagando una commissione ed eventuali differenze tariffarie.

La tariffa Flexy, infine, offre il massimo della flessibilità, con cancellazione gratuita fino a 7 giorni prima della partenza e modifiche senza costi aggiuntivi, fatta salva l'eventuale differenza di prezzo.