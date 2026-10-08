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Gnv organizza un recruiting day ad Ancona il 20 ottobre

Gnv organizza un recruiting day ad Ancona il 20 ottobre

Gnv, compagnia di traghetti parte del Gruppo Msc, annuncia la prossima tappa della propria campagna di recruiting 2026, a supporto del piano di potenziamento della propria flotta. L’iniziativa, in collaborazione con il centro per l’Impiego di Ancona e Sviluppo Lavoro Italia, si terrà ad Ancona martedì 20 ottobre, dalle ore 09 alle ore 16, presso Palazzo degli Anziani, in Piazza Benvenuto Stracca 3 (è necessario compilare un modulo online per partecipare alla giornata, entro il 15 ottobre alle 13).

La compagnia è alla ricerca di professionisti da inserire nei ruoli di bordo, in particolare nelle aree Hotel/Retail e Deck & Engine. Le figure ricercate comprendono, tra le altre: piccolo di camera, shop assistant, cuoco, pizzaiolo, cambusiere, assistente d’ufficio madrelingua araba, capo operaio, comune di macchina, operaio meccanico, operaio motorista e magazziniere.

Per partecipare alla giornata di recruiting, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità e di un cv aggiornato. È inoltre possibile inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale della compagnia all’interno della sezione “Lavora con noi”.

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