Omio Group ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Rail Europe, piattaforma di distribuzione ferroviaria. Al termine dell'operazione, Rail Europe entrerà a far parte di Omio Group, integrandosi con la piattaforma di prenotazione b2c di Omio, la sua attività di distribuzione b2b e il suo marchio di scoperta di viaggi, Rome2Rio. Con l'aggiunta di Rail Europe, Omio Group venderà 22 milioni di biglietti ferroviari all'anno, collaborerà con oltre 28.000 operatori di trasporto e agenzie di viaggi.

Rail Europe continuerà a operare con il suo marchio, servendo sia i partner b2b che i viaggiatori, beneficiando al contempo di tutte le aree dello stack tecnologico, delle capacità della piattaforma e dell'inventario multimodale di Omio Group. L'acquisizione proposta consentirà a Omio di accedere alla rete globale di agenzie di viaggi e operatori di Rail Europe in oltre 70 paesi.

“Questo accordo segna un momento di svolta per il futuro del trasporto terrestre globale – dice Jean-Francois Bessiron, chief b2b officer di Omio Group -. Omio e Rail Europe offrirebbero al settore un operatore con la tecnologia e la portata necessarie per rendere il trasporto ferroviario connesso, accessibile e conveniente una realtà per tutti. Il settore è stato a lungo limitato da sistemi obsoleti e controllato da attori dominanti.”

L'acquisizione proposta creerebbe un nuovo leader di settore nella distribuzione ferroviaria in un momento cruciale per il trasporto su rotaia. Si prevede, infatti, che il mercato ferroviario globale supererà i 300 miliardi di dollari entro il 2032.

“Gli ultimi anni sono stati di trasformazione per Rail Europe. Con i nostri team e partner, abbiamo costruito un'azienda indipendente e una posizione unica nel settore ferroviario globale – spiega Björn Bender, ceo e presidente esecutivo di Rail Europe -. Per il prossimo capitolo, Omio e Rail Europe rappresentano un connubio naturale. Omio apporta una dimensione significativa e una tecnologia innovativa. Rail Europe contribuisce con una considerevole esperienza nel settore ferroviario, un marchio internazionale affidabile per i consumatori e una solida rete di distribuzione b2b. Insieme, offriremmo di più ai nostri viaggiatori, partner e al settore ferroviario di quanto ciascuna azienda potrebbe realizzare da sola.”

L'acquisizione è soggetta a una procedura di consultazione con il CSE (Comité Social et Économique), che emetterà un parere consultivo sull'operazione.