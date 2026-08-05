TripSuite apre l’intelligenza artificiale alle agenzie di viaggi con un server Model Context Protocol (un tool che consente di collegare l’IA a dati e risorse esterni), disponibile senza costi aggiuntivi.

La soluzione collega la piattaforma Crm, contabile e di gestione dei flussi di lavoro a Claude e ChatGpt; gli assistenti IA possono dialogare con e-mail, documenti, siti dei fornitori e altri strumenti.

I consulenti potranno creare richieste VIP usando profili, preferenze (incluse intolleranze alimentare o esigenze specifiche) e note del cliente, aggiornare una pratica partendo da un itinerario ricevuto via e-mail, predisporre solleciti di pagamento e verificare la coerenza tra prenotazioni, fatture e comunicazioni.

Controllo costante

Il sistema supporterà agenti programmati per controllare ogni mattina i viaggi attivi e segnalare anomalie. Le agenzie decideranno chi avrà accesso e potranno revocarlo in ogni momento.

Per la ceo Jacey Jones, in questo modo l’Intelligenza artificiale diventerà un connettore tra piattaforme prive di integrazioni dirette.