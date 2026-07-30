Alexa+ apre alla distribuzione per il turismo. Amazon ha annunciato negli Stati Uniti funzioni che consentiranno di cercare e prenotare viaggi attraverso una conversazione, via voce, senza uscire dall’assistente digitale. Il primo test riguarda Priceline: l’Ota porterà su Alexa+ inventario alberghiero e raccomandazioni.

Il cliente potrà indicare destinazione, date, budget ed esigenze, confrontare le strutture e completare la prenotazione dialogando con Alexa. L’integrazione sfrutta il Model Context Protocol, standard che collega l’intelligenza artificiale agli strumenti e ai dati dei partner. Amazon Wallet aggiungerà il checkout con il metodo di pagamento già salvato nell’account. Priceline, Viator, Virgin Atlantic, Lyft, Brightline, FlixBus e Greyhound figurano tra i primi marchi travel chiamati a sviluppare esperienze entro il 2026.

Amazon riferisce che gli utenti interagiscono con Alexa+ da due a tre volte di più rispetto alla versione precedente e sei volte di più con i servizi integrati, dalla scoperta all’acquisto. Per hotel, compagnie e intermediari si profila così un canale capace di trasformare una richiesta pronunciata in una vendita. Restano aperti i temi della proprietà dei dati e del rapporto diretto con il viaggiatore.