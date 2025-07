Italcares, il punto unico di accesso per il turismo termale, medicale e del benessere in Italia, continua la sua crescita. Da questi giorni è infatti possibile prenotare direttamente dal portale le strutture, le prestazioni e i soggiorni, senza essere reindirizzati ai singoli siti.

Nato ad ottobre 2024, Italcares conta oggi più di 100 strutture termali e alloggiative e oltre 300 prestazioni, dai semplici massaggi benessere alle più articolate prestazioni sanitarie. Nel mese di giugno 202, il primo della stagione estiva del sito, sono stati oltre 9 milioni i contatti, con Usa e Germania a guidare la fila dei turisti stranieri. Dagli Stati Uniti è New York la città che più richiede il nostro settore benessere, seguita in Europa da Vienna, Berlino e Amburgo. Del totale degli utenti le donne superano di poco gli uomini (56 e 44%), mentre per quanto riguarda la fascia di età, il 24% dei clienti ha tra 25 e 34 anni, il 20% tra 45 e 54 e a sorpresa il 19% tra i 18 e i 24 anni. Entro fine estate Italcares sarà disponile in altre tre lingue.