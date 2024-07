L’Italia rimane in cima alle preferenze degli italiani. Per i prossimi 12 mesi, infatti, stando ai risultati emersi dalla ricerca Visa Travellers Survey 2024, il 77% desidera trascorrere le proprie vacanze dentro i confini nazionali. A scegliere una meta europea sarà invece il 49% con Spagna e Francia in cima alla wish list, mentre soltanto il 22% si recherà verso destinazioni intercontinentali.

Quanto spendono i viaggiatori

Il periodo più gettonato per prenotare le ferie si conferma l’estate con luglio e agosto che registrano il maggior numero di partenze, viaggi che gli italiani organizzano in primis per visitare città iconiche (40%), soddisfare i propri interessi culturali (38%) o rilassarsi al mare (38%). Per quanto riguarda le intenzioni di spesa, il budget stimato per i soggiorni in Italia si attesta su una spesa pro capite di 1.053 euro, cifra che sale a 1.323 euro per muoversi in Europa e che raggiunge i 2.719 euro per i Paesi extra Ue.

Indipendentemente dalla destinazione, i pagamenti digitali - ossia le carte di credito/debito e gli strumenti di mobile payment - accompagneranno i turisti. “In Visa crediamo che i pagamenti digitali svolgano un ruolo cruciale nello sviluppo del turismo poiché consentono l’uso di soluzioni innovative contribuendo allo stesso tempo alla crescita economica e al commercio globale”, sottolinea Bea Larregle, Regional Managing Director Visa Southern Europe.

Il 60% degli intervistati dichiara, infine, di servirsi dei pagamenti digitali in misura maggiore rispetto al passato. In più, tra coloro che si recheranno all’estero, il 39% intende avvalersene più che in Italia, trovando nella comodità (69%), nella sicurezza (47%) e nella velocità delle transazioni (44%) i principali driver al loro utilizzo.