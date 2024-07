L’Italia del turismo promossa dall’Ocse: ecco le note positive

È un'Italia solida quella che esce dal rapporto 2024 sul turismo redatto dall'Ocse e il Belpaese si dimostra in regola coi conti. I flussi internazionali in entrata ci vedono saldamente tra le prime destinazioni al mondo e anche la bilancia dei pagamenti del settore, dal 2022 è tornata ai livelli pre-pandemia.

L'Ocse valuta positivamente il Fondo di accessibilità turistica, definendolo come “uno strumento che sostiene la reputazione internazionale dell’Italia come destinazione sicura e inclusiva, attraverso la proposizione di un’offerta diversificata, inclusiva, resiliente e sicura”. Promuove, tra gli altri, il progetto di trekking urbano di Grosseto come uno dei 23 migliori accordi di promozione del turismo lento.

Infine il nostro Paese per l'organizzazione internazionale, si pone all'avanguardia anche in progetti che usano dati di geolocalizzazione per finalità turistiche e, insieme a Gran Bretagna e Lituania, per l'uso dell'I.A. per prevedere l'andamento della domanda turistica del futuro.