“Come recentemente ha sottolineato il nostro a.d. Luigi Ferraris, l’Europa deve puntare a sviluppare una rete Av integrata, dotandosi di regole e standard comuni”. Parte da questo presupposto Carlo Palasciano, chief international officer del Gruppo Fs, per parlare delle ambizioni dell’operatore ferroviario sulla rete internazionale.

“Vogliamo usare il nostro Frecciarossa 1000 per unire grandi capitali europee e stiamo studiando, come noto, come intervenire e realizzare nuove tratte” aggiunge il manager in una nota riportata della compagnia.

I progetti in campo

Nel concreto, al momento o progetti di potenziamento riguardano la Parigi-Lione in Francia. E la Capitale francese è al centro di diversi investimenti, considerata anche la posizione: “vogliamo far partire da lì i nostri treni nelle varie direzioni europee” anticipa infatti Palasciano.

Ma un passaggio fondamentale riguarda anche le infrastrutture: “Per lo sviluppo della rete Alta Velocità a livello europeo - aggiuge - è molto importante anche il ruolo delle stazioni che devono essere sempre più dedicate ai servizi Av, come già avviene in Spagna”.