Tap Air Portugal rilancia sull’estate. La compagnia ha ampliato i collegamenti da sei città italiane a Lisbona, con possibilità di volare da qui su Porto Alegre, San Paolo, Rio de Janeiro e altre mete brasiliane.

Nel 2023, Tap ha registrato un utile netto record di 177,3 milioni, segno di un aumento del traffico passeggeri (+15,2%) rispetto all’anno precedente. Anche il numero totale di voli operati è cresciuto dell’11% nel 2023, raggiungendo l’88% dei livelli pre-crisi.

“Abbiamo incrementato i voli da Roma in virtù degli eccellenti risultati ottenuti lo scorso anno da questo collegamento e prevediamo che questa tendenza si mantenga anche nel 2024 - ha dichiarato Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia -. L’hub di Lisbona è il più vicino al Sud America tra gli aeroporti europei, riducendo il tempo di volo. Inoltre, partendo dall’Italia, i passeggeri possono raggiungere la destinazione senza dover recuperare il bagaglio durante lo scalo in un hub brasiliano”.

“Tap aumenterà i voli da Lisbona verso il Brasile per la stagione estiva, con 96 frequenze settimanali in totale, 16 in più rispetto all'anno precedente”. Gli incrementi dei collegamenti includono anche Canada e Stati Uniti, passando da 10 a 14 voli settimanali per Toronto, Washington e San Francisco. Inoltre, Tap faciliterà i viaggi in Brasile dall'Italia con 102 collegamenti settimanali in estate, includendo nuove frequenze da Napoli e Firenze.

L'Airbus A330-900 ha rivoluzionato il lungo raggio, con piani di espansione della flotta dal 2025. Accordi con Ita Airways e Trenitalia semplificano i viaggi in Italia, mentre partnership con Gol e Azul ampliano il network in Brasile.