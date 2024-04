Tap investe in formazione: ampliato il centro di Cascais

Tap Air Portugal ha firmato un accordo con il Comune di Cascais per ampliare il Centro di Addestramento del vettore all’aerodromo municipale di Cascais. Ai due simulatori di volo esistenti (Airbus A320 e A330) si aggiungerà un nuovo simulatore di A320. In un secondo tempo potranno essere installati altri quattro simulatori, a seconda delle partnership con terze parti, per un totale di sette, realizzando l’ambizione di creare nel distretto di São Domingos de Rana, a Cascais, un centro universitario e di formazione professionale nel settore dell’aviazione con la presenza della Tap Academy.

“Il settore della formazione e quello della manutenzione e dell’ingegneria - sottolinea Luís Rodrigues, presidente di Tap - rappresentano un grande valore aggiunto e ha senso, per noi, realizzarle nel Paese, mettendo in risalto le nostre persone”. Saranno inoltre creati spazi di formazione per i tecnici di manutenzione degli aeromobili e per il personale di cabina e l’accordo prevede anche la prenotazione di spazi per le strutture in cui Tap Maintenance ed Engineering potranno svolgere diverse attività, tra cui la manutenzione dei motori.