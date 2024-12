Idee per Viaggiare: i numeri di un’annata con il più

Il 2024 si avvicina a conclusione e in casa di Idee per Viaggiare è tempo di bilanci. E di numeri, che testimoniano il brillante risultato raggiunto nel 2024, con oltre 30 destinazioni protagoniste, oltre 100 eventi organizzatie 2mila agenti di viaggi coinvolti.

In dettaglio, sono state più di 30 le città italiane visitate dallo staff del t.o.: partendo dai maggiori capoluoghi come Roma, Milano e Napoli, si sono inanellate una serie di tappe che hanno fatto sosta nei centri solitamente lontani dai circuiti più tradizionali, quali Trani, Lamezia Terme e Pietrasanta. In totale gli eventi organizzati sono stati 120, con la partecipazione di 44 partner tra compagnie aeree, catene alberghiere, enti del turismo e corrispondenti locali.

I momenti dedicati alla distribuzione si sono ripetuti regolarmente nel corso dell’anno: rapporti storici si sono alternati alla conoscenza di nuovi volti che lasciano intravedere un futuro diverso nelle agenzie di viaggio, per oltre 2mila agenti di viaggi incontrati lungo il percorso. Lungo questa scia sono stati organizzati 10 fam trip, differenti tra loro eppure accomunati dall’inconfondibile stile della Palma, che hanno accompagnato nel mondo più di 100 agenti.

Un team di 80 professionisti (tra le 170 persone che compongono oggi lo staff del tour operator) ha attraversato l’Italia e il mondo, tra fiere internazionali, fam trip e visite dedicate al prodotto.

Infine, quattro nuovi cataloghi, brochure, flyer e campagne pubblicitarie hanno raccontato il mondo all’ombra della Palma, con uno stile sempre anticonvenzionale che rappresenta la vera cifra identificativa del brand ha colorato le città, vestendo mezzi pubblici e privati per portare il sogno del viaggio ovunque.

“Siamo a fine 2024, eppure è solo l’inizio. Nuove sfide e sorprendenti itinerari sono pronti per essere svelati. Stay tuned” commenta il ceo, Danilo Curzi.