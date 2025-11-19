Aeroitalia accorcia le distanze tra Piemonte e Sardegna: da dicembre il Cuneo-Cagliari

Aeroitalia accorcia le distanze tra Piemonte e Sardegna per la stagione invernale. La compagnia aerea avvierà il 19 dicembre la rotta Cuneo-Cagliari, prevedendo due voli a settimana, il venerdì e la domenica.

Le partenze saranno programmate alle 14:40 da Cuneo e alle 12:30 da Cagliari.

Gli orari sono stati studiati per consentire sia viaggi leisure nel weekend sia gli spostamenti di lavoro.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese - commenta l’amministratore delegato del vettore, Gaetano Intrieri -. La rotta Cuneo-Cagliari rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con collegamenti diretti, comodi ed efficienti. La Sardegna è da sempre nel cuore della nostra programmazione e questo nuovo volo conferma il nostro impegno nel garantire alla Regione una connettività sempre maggiore. Allo stesso tempo - comtinua -, puntiamo a valorizzare aeroporti come quello di Cuneo, gateway ideale per scoprire le eccellenze del Piemonte. Siamo certi che questo collegamento sarà apprezzato sia dai viaggiatori leisure, che potranno alternare mare e montagna, sia dal segmento business, grazie a orari pensati per ottimizzare gli spostamenti. I biglietti saranno in vendita da questa settimana e invitiamo tutti a prenotare per approfittare delle nostre tariffe di lancio”.