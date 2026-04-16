Aeroitalia, nuovo volo estivo tra Cuneo e Olbia

Decollerà il 16 giugno il nuovo collegamento di Aeroitalia tra Cuneo e Olbia. Una rotta estiva, che si protrarrà fino al 12 settembre con due frequenze settimanali, operata con Atr 72-600 da 68 posti.

“Con questa rotta - spiega Gaetano Intrieri, amministratore delegato Aeroitalia - vogliamo avvicinare ancora di più il Nord Ovest d’Italia e la Sardegna, rispondendo concretamente alle richieste di mobilità dei nostri passeggeri. La nostra missione è di garantire un servizio affidabile, puntuale e confortevole, valorizzando anche gli aeroporti regionali e sostenendo lo sviluppo dei territori serviti”.



Gli orari

Dal 16 al 30 giugno il decollo da Olbia è previsto ogni martedì alle 12, con arrivo a Cuneo alle 13,15. Da qui la partenza è alle 14,05, con atterraggio in Sardegna alle 15,20.

Dal 7 luglio al 1° settembre la partenza da Olbia è alle 12,45 sempre ogni martedì, mentre da Cuneo il decollo è alle 14,45.

Dal 20 giugno al 29 agosto (sabato) si decolla da Olbia alle 12, mentre da Cuneo il volo è alle 14,05. Dal 5 settembre al 12 settembre, ogni martedì e sabato, la partenza dalla Sardegna è alle 11,15, da Cuneo alle 13,20.

Per la stagione estiva 2026 Aeroitalia conferma, imoltre, la prosecuzione della rotta Cuneo-Cagliari, con due frequenze settimanali - giovedì e domenica -, offrendo così un’ulteriore opzione di collegamento diretto tra Piemonte e Sardegna.