Aeroitalia: dal 4 giugno volo bisettimanale Foggia-Bergamo

Prenderà il via il prossimo 4 giugno il nuovo collegamento tra Foggia e Bergamo operato da Aeroitalia, che metterà così un nuovo tassello al potenziamento delle rotte dal Gino Lisa. Un volo bisettimanale che verrà operato il giovedì e la domenica.

“Con l’annuncio del volo per Bergamo vogliamo restituire fiducia ai cittadini e alle comunità locali, in un momento di grande criticità per la mobilità di alcune aree geografiche italiane, come la provincia di Foggia – sottolinea Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia -. La volontà condivisa con la Regione e la compagnia aerea è quella di non lasciare indietro nessuna area, ma anzi di valorizzarne pienamente le potenzialità attraverso infrastrutture e servizi all’altezza delle sfide attuali e della connettività che il territorio merita”.

“Il potenziamento dei voli da Foggia e l'introduzione della nuova tratta rappresentano quindi un segnale concreto di attenzione e di impegno”, aggiunge l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.