Air Europa procede anche quest’anno al rafforzamento dell’offerta in vista delle festività natalizie.

La compagnia ha infatti schierato il suo aeromobile di punta, il Boeing 787, per coprire tutte le frequenze operate verso una delle destinazioni più richieste in questo periodo: Punta Cana.

Air Europa mette inoltre a disposizione oltre 17mila 100 posti aggiuntivi su più di 70 voli extra verso alcune delle rotte più popolari - sia a lungo che a medio e corto raggio - in partenza tra il 20 dicembre e il 7 gennaio.

Per raggiungere Punta Cana, Miami e Caracas dall’hub di Air Europa a Madrid-Barajas, saranno disponibili 4mila 400 posti extra. In particolare, per la Repubblica Dominicana verranno messi a disposizione oltre 3mila 100 posti grazie a 10 voli aggiuntivi, tutti operati con il fiore all’occhiello della flotta: il Dreamliner 787-9.

Per i collegamenti tra la Spagna e le sue isole, Air Europa aggiunge oltre 8mila 300 posti, di cui 5mila 400 verso le Isole Baleari e 3mila verso Tenerife Nord e Gran Canaria.

Air Europa potenzia anche quattro delle sue destinazioni più richieste durante le festività. Milano e Roma potranno contare su 2mila 400 posti aggiuntivi, mentre Monaco di Baviera e Zurigo vedranno un incremento dell’offerta di ulteriori 2mila posti.