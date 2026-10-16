Air France cambia pagina nella gestione del mercato italiano, e non solo, e lo fa calando sul tavolo un dirigente di lungo corso della compagnia. Si chiama Henri Hourcade, presentato a TTG come nuovo general manager per l’area del Mediterraneo orientale che comprende Italia, Grecia, Cipro, Albania, Turchia, Malta e Israele. 60 anni compiuti quest’anno, laureato alla business school di Parigi, Hourcade è entrato in Air France nel 1988 e viene direttamente dalla capitale francese, dove, fino ad agosto, ha ricoperto il ruolo di senior vice president per il mercato domestico.

TTG Italia lo ha incontrato in esclusiva nel quartier generale di Air France a Roma, proprio pochi giorni prima della presentazione ufficiale qui a Rimini. “L’Italia, tra i 7 Paesi che formano l’area del Mediterraneo orientale, è evidentemente il mercato principale - afferma subito in apertura di chiacchierata -. È strategica per Air France per un doppio aspetto: primo perché è una grande destinazione turistica e poi, soprattutto per noi, ha una importante domanda business, supportata dal vostro sistema di piccole e medie imprese che producono ed esportano in tutto il mondo”.

Ed è proprio su questo aspetto, del traffico business, che il neo general manager prende subito il primo impegno verso il trade italiano: “Per il nostro mercato di classe business, lavorare con i nostri partner di agenzia è fondamentale. Per me si tratta di un segmento prioritario. Un rapporto, con le agenzie di viaggio della nostra rete o indipendenti, che voglio continuare a migliorare e che piano piano imparerò a conoscere direttamente. Il vostro è un mercato complesso e importantissimo, molto simile a quello francese “.

Ma non è solo un impegno personale come general manager, Hourcade tiene particolarmente a sottolineare che è tutta Air France a impegnarsi al massimo verso il mercato italiano: “Quello sull’Italia è un investimento che va avanti da anni. Serviamo 9 aeroporti, che diventano 15 durante la stagione estiva. La tratta Roma-Amsterdam a breve festeggerà 99 anni di vita. Se non sono impegni questi, che altro si può fare?”.

L’intervista completa con Henri Hourcade è da leggere online sul terzo numero di TTG Today