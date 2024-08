La novità lanciata da Wizz Air, ovvero il programma All you can fly, che prevede la possibilità di viaggiare senza limiti a 599 euro per un anno, pagando solo 10 euro per la prenotazione del singolo volo, ha colto di sorpresa il mercato. Ma ha anche sollevato dubbi e perplessità, in particolare tra i clienti.

Secondo quanto riportato dal Corriere del Ticino, a determinare i dubbi sarebbero alcune restrizioni presenti nel programma, prima fra tutte quella relativa a quali voli si possono prenotare. E qui la prima sorpresa: dal piano sono esclusi tutti i voli nazionali.

Ci sono poi i costi extra e questi non potevano che colpire in primis i bagagli: compreso c’è solo un bagaglio piccolo, mentre per trolley o valigie più grandi bisogna pagare a parte. C’è poi la questione della scelta dei posti a bordo dell’aereo: anche questi non sono compresi e richiedono un ulteriore extra. Senza dimenticare i già citati 10 euro per ogni prenotazione.

Infine una limitazione non di carattere economico ma che potrebbe compromettere la possibilità di trovare posto sul volo prescelto, che sia per necessità o per piacere: si può prenotare soltanto a partire da 72 ore prima della partenza. Il che significa nessuna garanzia di trovare posto.