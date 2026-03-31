Milano Malpensa-Miami, è di nuovo liaison. A distanza di quasi sei anni, American Airlines torna a operare sulla rotta servita ininterrottamente dal 2016 al 2020, garantendo un volo giornaliero diretto da fine marzo, e per tutta la stagione estiva 2026, attraverso aeromobili Boeing 787-8.

Salgono dunque a tre le partenze quotidiane dal capoluogo lombardo per gli Stati Uniti, dal momento che la compagnia opera già su New York JFK per l’intero anno e, stagionalmente, su Philadelphia (in ripresa dall’8 maggio). “Milano e Miami sono due destinazioni fortemente richieste sia dai viaggiatori leisure che business - ha spiegato all’inaugurazione del primo volo Aldo Schmid, responsabile aviation business development di Sea Aeroporti Milano - valendo circa 100mila passeggeri all’anno, o addirittura 140mila includendo le rispettive catchment area, ma sono numeri sicuramente incrementabili del 30-40%”.

Il long haul a Mxp

Il collegamento riprende in un periodo particolarmente propizio per il lungo raggio, segmento che Sea ha visto crescere a due cifre in termini di posti offerti nell’ultimo biennio e destinato a riconfermare lo stesso trend nell’immediato futuro. “Con 1,7 miliardi di dollari di Pil - ha osservato Raffaele Cattaneo, sottosegretario per le relazioni internazionali di Regione Lombardia - la Florida rappresenta oggi la terza economia degli Stati Uniti e offre perciò ampie prospettive di crescita commerciale”.

“La rotta intercetta una forte domanda di viaggio sia dal Nord Italia verso gli Stati Uniti – in particolare Miami e i Caraibi – sia dagli Stati Uniti verso Milano e la Lombardia, due aree di primaria importanza in Europa per business e turismo” ha concluso José A. Freig, vp International and Inflight Dining Operations di American Airlines.