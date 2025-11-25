Anche Air Europa cancella i voli per il Venezuela

Si aggiunge anche Air Europa all’elenco di compagnie aeree che hanno sospeso i voli sul Venezuela, elenco che comprende già Iberia, Tap, Avianca, Caribbean Airlines, Gol, Latam e Turkish Airlines.

La motivazione sono i rischi operativi nello spazio aereo venezuelano, motivazione che ha spinto Iberia a mantenere la cancellazione della tratta Madrid-Caracas almeno fino al primo dicembre, in seguito alle raccomandazioni dell’Agenzia Spagnola per la Sicurezza Aerea (Aesa).

“La compagnia continua a monitorare la situazione in collaborazione con le autorità aeronautiche e riprenderà i voli quando saranno ripristinate tutte le garanzie di sicurezza per le operazioni”, ha dichiarato Iberia, come riportato da Hosteltur.

Tornando ad Air Europa, il vettore avrebbe dovuto volare oggi alla volta di Caracas, ma ha deciso di cancellare la tratta in seguito all’allerta emessa dall’autorità aeronautica statunitense, che ha raccomandato la massima cautela durante i voli sopra il Venezuela e il Mar dei Caraibi meridionale a causa di una situazione considerata “potenzialmente pericolosa”.