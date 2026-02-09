Caizzi, Federalberghi: “Puglia Sky fondamentale per lo sviluppo della regione”

“Siamo convinti che i trasporti siano il migliore volano per lo sviluppo e la stabile programmazione di un’industria turistica pugliese e anche una leva fondamentale per una maggiore crescita e una migliore qualità dell’intera economia di Puglia”. Così il vicepresidente nazionale e presidente regionale di Federalberghi Salvatore Caizzi commenta il progetto di Puglia Sky, il vettore regionale nato da un’iniziativa di imprenditori pugliesi e che punta a rivoluzionare i collegamenti tra la Puglia e il resto d’Italia.

“Puglia Sky non è solo una compagnia aerea, ma un asset strategico per lo sviluppo della nostra regione che nasce per rispondere a una necessità storica del territorio – prosegue Caizzi -: garantire una mobilità efficiente, sostenere il turismo e offrire tariffe competitive ai cittadini e alle imprese del Mezzogiorno”.

Un punto forte del progetto sarà la riduzione dei prezzi, in particolare verso Roma e Milano, tratte nelle quali “il prezzo dei biglietti raggiunge livelli vicini al paradosso. Talvolta, infatti, risulta più conveniente raggiungere Bari da Milano volando via Polonia, Bulgaria e altro”, conclude Caizzi.