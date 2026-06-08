Connettività in volo, Wizz Air adotta Starlink

A partire dal 2027 tutti gli aeromobili della flotta Wizz Air saranno dotati di connettività Starlink. Il vettore diventa così la prima low cost europea ad adottare questa tecnologia, grazie alla quale i passeggeri potranno usufruire di una connessione internet ad alta velocità, affidabile e a bassa latenza a oltre 9mila metri di quota, indipendentemente dalla rotta o dalla destinazione.

“Il trasporto aereo ultra-low-cost ha sempre avuto l’obiettivo di rendere le opportunità accessibili a un numero sempre maggiore di persone - ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air -. Nel 2027 porteremo questa filosofia nell’era spaziale. I nostri clienti non dovrebbero essere costretti a scegliere tra tariffe convenienti e una connessione internet affidabile a bordo per rimanere in contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più. Siamo orgogliosi di guidare questo cambiamento collaborando con Starlink per offrire il massimo valore ai nostri passeggeri. Let’s WIZZ!”.