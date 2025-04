Delta estende il wi-fi veloce e gratuito

Da aprile tutti i passeggeri delle rotte transatlantiche di Delta Air Lines verso Europa, Israele e Africa occidentale hanno a disposizione il wi-fi veloce e gratuito Delta Sync fornito da T-Mobile.

Il progetto, come riporta una nota del vettore, proseguirà con l’introduzione del wi-fi sulle rotte che collegano il Sud America, che Delta prevede di completare nel corso della primavera.

“Grazie alla dedizione e all’esperienza dei team Delta, stiamo facendo passi da gigante nell’obiettivo di portare il wi-fi veloce e gratuito su ogni aeromobile della nostra flotta, trasformando così i nostri aerei in piattaforme personalizzate dove i viaggiatori possono connettersi e divertirsi - ha dichiarato Ranjan Goswami, svp - customer experience design -. Con l’aggiunta della nostra pionieristica soluzione di connettività a doppia rete sui 717 e sulle prossime consegne di A350-1000 e A321neo, stiamo aprendo nuove possibilità per ciò che significa rimanere connessi in volo”.