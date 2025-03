Si può definire come ‘Effetto Netflix’ il fenomeno per cui gli americani, dopo aver visto la serie White Lotus, hanno deciso di riversarsi sempre più numerosi sulla Sicilia, tanto da spingere le americane Delta Air Lines e United Airlines e l’italiana Neos ad avviare i collegamenti diretti tra l’isola e New York per l’estate 2025.

“Cinque, dieci anni fa pochi americani conoscevano la Sicilia - dice Joseph Young, general manager di Europa, Medio Oriente, Africa e India di Delta -, poi è arrivata White Lotus e all’improvviso c’è grande interesse”.

Nel periodo aprile-ottobre, riferisce Young in un’intervista al Corriere della Sera, Delta ha messo in vendita 1,6 milioni di posti, “il dato più alto di sempre” osserva.

Il viaggio d’affari diventa bleisure

“Il 70-80% delle vendite - continua - avviene negli Stati Uniti, ma dipende dal mercato. Milano, ad esempio, ha una percentuale maggiore di vendite in Italia rispetto a Catania e Venezia, dove dominano gli acquisti di turisti americani”. Turisti che non esitano a mettere mano al portafoglio per hotel, ristoranti shopping e tour esclusivi, contribuendo così alle economie locali. Anche perché, in molti casi, si tratta di viaggiatori che si spostano per affari ma portano con sé anche al famiglia, allungando la trasferta di lavoro e trasformandola in bleisure.

“In passato - aggiunge il manager - i periodi di punta erano giugno, luglio e agosto. Ora vediamo viaggi da marzo fino a novembre e dicembre. Le persone si spostano sempre più in momenti diversi dell’anno, grazie a una maggiore flessibilità lavorativa, temperature più miti e disponibilità di hotel”. A essere viaggiatori premium sono sempre di più i giovani: “I Millennials in passato cercavano solo il prezzo più basso, ma ora vogliono un’esperienza migliore. Gli Usa stanno assistendo al più grande trasferimento generazionale di ricchezza. I Millennials, che già hanno buoni redditi, riceveranno patrimoni significativi che useranno anche per viaggiare”.