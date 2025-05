Delta, Korean e Air France-Klm entrano in WestJet con il 25% delle quote

Delta Air Lines e Korean Air entrano in WestJet portandosi a casa un totale del 25% delle quote. All’operazione dovrebbe poi far seguito un altro ingresso nel capitale, con la cessione da parte della compagnia americana del 2,3% ad Air France-Klm.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da Travelmole, Delta acquisirebbe il 15% del vettore canadese, mentre Korean rileverebbe il 10%. Il tutto per un controvalore complessivo che si aggirerebbe sui 550 milioni di dollari.

L’obiettivo

L’intesa mira a rafforzare anche sul piano finanziario la lunga collaborazione esistente tra le quattro compagnie aeree, che finora si era limitata agli accordi di code sharing.

“Investire in un partner di caratura mondiale come WestJet si allinea ai nostri interessi e garantisce che rimaniamo concentrati nel fornire una rete globale e un'esperienza cliente di classe mondiale per i viaggiatori negli Stati Uniti e in Canada. Insieme, Delta e i nostri partner aerei stanno collegando il mondo e trasformando il futuro dei viaggi”, ha commentato il ceo della compagnia Usa Ed Bastian.