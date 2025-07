Un video sulla sicurezza a bordo per celebrare il centenario dalla nascita. Ma con una particolarità: ripercorrendo la propria storia attraverso le uniformi indossate da piloti e assistenti di volo. E’ questa la scelta di Delta Air Lines, che ha dato così il via ai festeggiamenti per l’importante anniversario.

“Dai tagli sofisticati degli anni Quaranta alle forme più sbarazzine degli anni Settanta – spiega la compagnia in una nota -, fino alle collaborazioni con designer di grido come Richard Tyler e Zac Posen, le divise Delta sono le protagoniste del nuovo video, che accompagna i passeggeri attraverso le norme da rispettare a bordo con ambientazioni contestualizzate, rimandando allo scorrere del tempo”.

Ma al di là del video celebrativo la major Usa ha voluto celebrare il centenario anche attraverso passi importanti per migliorare ulteriormente il suo customer service, i servizi innovativi e l’evoluzione tecnologica, con iniziative che includono l’utilizzo di nuovi strumenti digitali per la gestione del viaggio e dell’intrattenimento a bordo, alle collaborazioni con brand di grido, come lo champagne Taittinger e Missoni.