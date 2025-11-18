Emirates con Starlink: wifi ultraveloce a 12mila metri

Il wifi ultraveloce targato Starlink arriverà su tutta la flotta di Emirates. Con l’installazione prevista entro la metà del 2027 su tutti i B777 della compagnia, i clienti potranno sfruttare la connessione internet su ogni volo della compagnia aerea.
“Il primo volo commerciale con Starlink - si legge nella notadella compagnia - decollerà subito dopo il termine dell’Airshow, con il rientro in servizio di A6-EPF, segnando l’inizio di un’accelerazione nell’installazione su tutta la flotta. La compagnia prevede di installare Starlink su circa 14 aerei al mese, con l’avvio dell’installazi
one sulla flotta Airbus A380 previsto per febbraio 2026”.
Il servizio di connessione web di Emirates sarà gratuito per tutti i passeggeri, in tutte le classi; per l’accesso non ci sarà bisogno di nessun pagamento o iscrizione speciale a Skywards.